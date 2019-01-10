Лукашенко пригрозил России потерей союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ России компенсировать налоговый маневр может привести к серьезным последствиям, сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что в этом случае Москва может лишиться союзника.

«Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что для Минска такое решение не является «катастрофой». По его словам, страна сама может заработать еще 400 млн. долларов, чтобы компенсировать потери от налогового маневра.

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