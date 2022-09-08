Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что Польша может ориентироваться только на двух союзников – Украину и Великобританию. Такое заявление он сделал на экономическом форуме в польском городе Карпач, видео опубликовал Onet News.

«Времена меняются, и с этого времени, исходя из нашего опыта, мы видим, что имеем только двух союзников. Во-первых, это Украина. А второй наш союзник – это Британия», – заявил он.

По словам Качиньского, в новое время «Украина выиграет войну, а мы будем рядом с Украиной».

«Мир сложен, политика сложна, мы должны это осознавать. И в этом реальном мире сейчас необходимо привести Украину к победе в этой войне и чтобы она была закваской другой – еще большей и действительно нужной – победы для человечества», – добавил он. (gordonua.com)