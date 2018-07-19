Кто и когда научит манат «плавать»?

В среду, Центральный Банк Азербайджана заявил, что полный переход на режим плавающего курса маната в Азербайджане планируется осуществить в 2020 году. Это следует из отчета о ходе реализации мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики» за 2017 год.

Как отмечается, перед полным переходом на режим плавающего курса Центральный банк совместно с Палатой надзора над финансовыми рынками, министерствами финансов, а также промышленности и экономики должен подготовить план мероприятий для замены импортных товаров в потребительской корзине на местную продукцию. Уже после этого будет определен период, в течение которого курс маната перейдет полностью на плавающий режим.

Комментируя # данное заявление экономист Натиг Джафарли отметил, что это уже превращается в трагикомедию, потому что, начиная с 2015 года ЦБ усердно утверждал, что манат уже перешел на плавающий режим.

«Еще тогда экономисты говорили, что такого плавающего курса быть не может. Для того, чтобы манат начал «плавать», в стране нужны институциональные изменения, такие как либерализация экономики, открытый рынок, валютный, а также фонд ценных бумаг должен заработать. Но этого всего не было, а центральный банк утверждал, что это уже реальность.

Сейчас выясняется, что манат только к 2020 году «поплывет». Это опять громкое заявление, и я не верю, что к 2020 году, в Азербайджане будут произведены все институциональные изменения. Я думаю, что в 2020 году, мы услышим, что манат будет «плыть» в 2023 или 2025 году», — отмечает эксперт.

По его словам, в Азербайджане нет тех институтов, которые бы позволили перейти к плавающему курсу, а создать их в течение полутора лет просто невозможно.

«Мы все следим за экономическими процессами, которые идут в соседних странах, наблюдаем особенности в Турции и России. В этих странах, и в Турции и в России, действительно работает плавающий курс. Потому что в онлайн платформах, население может наблюдать, как падает и укрепляется курс национальной валюты. Потому что там есть большие игроки, которые с помощью рыночных механизмов определяют спрос и предложение рубля и доллара. В Азербайджане нет такого количества игроков и таких игроков», — считает аналитик.

Эксперт также добавил, что в Азербайджане один игрок продает доллар – это центральный банк, а продает он валюту нефтяного фонда.

«Аукционы полностью формальны, два раза в неделю по 15 минут. Заранее известно, сколько будет продано, известно, кто будет покупать эту валюту – это 20-30 банков, которые уже сделали заявки на ту или иную сумму. Это такая примитивная система, где нет места для тех институтов, которые формируют плавающий курс. В России допустим, на аукционах участвуют около 11 тысяч физических и юридических лиц, занимающихся экономикой.

В Турции под 50 тысяч, потому что там есть и иностранные игроки, которые свободно работают в этой стране. У нас один SOCAR — крупный игрок, и ему самому нужна ликвидность валюты, так как у него огромное количество долгов, кредитов и инвестиций. Поэтому без проведения институциональных реформ, к плавающему курсу страна просто не может перейти ни к 2020 году, ни к 2030 году», — уверен эксперт.

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