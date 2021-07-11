Проблема ограничений на приобретение валюты вновь на повестке дня. По имеющимся данным, участились обращения и жалобы различных слоев населения на установленный в банках лимит при покупке долларов.

Центробанк между тем отрицает свою причастность к установлению предела допустимой годовой нормы валюты, которую можно приобрести в банках страны. Однако местные аналитики уверены – без указаний регулятора подобное не может произойти. А руководствуется ЦБА благой целью – поддержанием курса нашей валюты.

«Хотя банки заявили в ходе неофициальных переговоров, что такое указание они получили от Центробанка, регулятор не подтвердил этого. В любом случае страдает потребитель. Реальность такова, что есть лимит на покупку долларов, и за некоторыми исключениями невозможно купить больше 20 000 манатов. Нет сомнений в том, что указание о лимите исходило от Центрального банка. В противном случае проблема была бы решена в короткие сроки. Ведь если этот шаг — инициатива самих банков, то есть «рыночная сделка», то банки должны быть наказаны. Если же никаких действий не предпринимается и такое продолжается, значит, инструкция на это была дана из единого центра», — настаивает экономист Самир Алиев.

При этом известно, заметил он, что обменный курс маната регулируется административно, и защита обменного курса в том числе важна с социальной точки зрения:

«Иными словами, текущий обменный курс краткосрочен, но выгоден всем. А для защиты обменного курса правительство в лице Центробанка принимает ограничительные меры. Лимит в 20 тысяч манатов – одна из подобных мер. Т.е. у нас сегодня два пути: либо оставить текущий обменный курс, сопряженный с подобными ограничениями, либо же отказаться от этого и принять сопутствующие убытки — девальвация ударит по бизнесу, населению и экономике страны в целом. Мы выбрали наиболее оптимальное решение. А потому Центробанку следует открыто заявить, что банки получили его указание, поскольку обвинять финансовые структуры неправильно».

В свою очередь экономист Руслан Атакишиев сообщил местным СМИ, что лимит на покупку долларов носит общий рекомендательный характер для банков в контексте контроля над чисто конвертируемыми деньгами. По его словам, если желающий скупить доллары в большом объеме может указать финансовый источник, то никаких ограничений нет.

«Эти рекомендации направлены на усиление контроля над банками. То, что некоторые предприниматели хотят вдруг перевести 100 000 манатов в доллары, вполне объяснимо. Главное здесь — указать источник денег. Должно быть четко показано, откуда они, каким способом заработаны, были ли зачислены на счет официально и т.д. Не исключено, что крупные суммы были получены коррупционным путем. Для выявления таких проблем банки и применяют соответствующие ограничения», — заметил он, подчеркнув, что вопрос девальвации при этом не стоит на повестке.

«Решение о лимите носит исключительно рекомендательный характер и направлено на контроль над массовой конвертацией манатов, полученных из неизвестных источников, в доллары. Если гражданин может указать их источник, то он запросто может получить в банке и 100 000 долларов», — рассказал аналитик.

Касаясь этой темы банковский юрист Акрам Гасанов считает, что судя по всему, ограничения на покупку иностранной валюты введены Центробанком и лишены антикоррупционной составляющей либо же мотивов, обусловленных борьбой с отмыванием денег: «Ограничивая приобретение валюты, мы лишаем себя возможности выявлять такие факты. Коррупционер не придет обменивать деньги, но найдет другие способы», — заметил он. Кроме того, налицо непоследовательность – в отличие от валютных операций, у банков нет вопросов к вкладчикам. По мнению специалиста, главным аргументом – почему ввели ограничения – остается поддержание курса национальной валюты, хотя явных причин давления на стабильность нашей денежной единицы не видно. В любом случае, следует отрегулировать этот вопрос в рамках закона о декларации доходов и расходов, уверен он.