КСИР объявлен США террористической группировкой

США квалифицировали Корпус стражей Исламской революции (КСИР)– элитное военное подразделение Ирана – как иностранную террористическую организацию, объявил в понедельник президент США Дональд Трамп, сообщает Голос Америки.

«Этот беспрецедентный шаг, осуществленный под руководством Госдепартамента, означает признание реальности, состоящей в том, что Иран – не только государство-спонсор терроризма, но также, что КСИР активно участвует (в террористической деятельности), финансирует и распространяет терроризм как инструмент государственной политики.КСИР – основное средство, с помощью которого иранское руководство направляет и реализует свою глобальную террористическую кампанию», – подчеркивается в заявлении президента.

«На протяжении сорока лет Корпус стражей Исламской революции активно участвует в террористической (деятельности) и создает, поддерживает и направляет другие террористические группировки.КСИР маскируется под легитимную военную организацию, однако никто из нас не должен дать себя одурачить.Он (КСИР) систематически нарушает законы вооруженного конфликта. Он планирует и осуществляет террористические кампании во всем мире», – констатировал, выступая в понедельник в Госдепартаменте, госсекретарь Помпео.

Таким образом, Вашингтон впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической группировкой.

Критики этого решения предупреждают, что оно может привести к аналогичным действиям недружественных иностранных правительств в отношении представителей американских вооруженных сил и разведки.