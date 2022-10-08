Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сказал Конашенков.

Суровикин с 2017 года является главкомом ВКС. Он стал первым в истории России и СССР общевойсковым командиром, возглавившим ВКС (ВВС). Суровикин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе и Академию Генштаба. Служил в Афганистане, Таджикистане, Чечне. С октября 2013 года — командующий войсками Восточного военного округа, с марта 2017 года возглавлял группировку войск РФ в Сирии. В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин присвоил Суровикину звание генерала армии.