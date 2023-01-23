Признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в Евросоюзе террористической организацией невозможно без соответствующего решения суда одного из европейских государств. Об этом заявил журналистам в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«По этому вопросу есть много интересных мнений, но такое решение не может быть принято без постановления суда. Нельзя просто объявить кого-либо террористом, просто потому, что он тебе не нравится. Суд одного из государств ЕС должен принять юридическое решение с конкретным осуждением. После этого мы сможем работать на европейском уровне», — сказал Боррель.
Ранее депутаты Европейского парламента призвали расширить санкции против Ирана за нарушения прав человека и военную помощь России, что в РФ и Иране не раз опровергали, а также внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обещал в качестве ответной меры объявить террористическими организациями армии европейских стран и призвал ЕС «хорошо подумать».