«По этому вопросу есть много интересных мнений, но такое решение не может быть принято без постановления суда. Нельзя просто объявить кого-либо террористом, просто потому, что он тебе не нравится. Суд одного из государств ЕС должен принять юридическое решение с конкретным осуждением. После этого мы сможем работать на европейском уровне», — сказал Боррель.