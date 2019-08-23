Кравчук выразил уверенность в скором окончании войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность в скором урегулировании конфликта в Донбассе.

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать», — сказал Кравчук в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

«Во-первых, позавчера говорили, что нормандского формата скоро не будет, а на встрече Макрона с Путиным приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал», — цитирует экс-президента УНИАН.

Определенные подвижки в процессе мирного урегулирования в Донбассе, по его словам, отмечают также иностранцы, послы. В частности, об этом с ним говорил посол США. «Я думаю, если бы все действовали, шли одной дорогой к миру, вся Украина, все политические силы вместе с властью, то, наверное, это было бы быстрее», — продолжил он.

Первый президент Украины также выразил надежду, что установление мира в Донбассе отметят в стране большим парадом и народным маршем. «Я думаю, мы устроим огромный парад, когда завершится война и будет мир в Донбассе. Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом», — сказал бывший глава государства.