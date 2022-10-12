Президент США Джо Байден выразил уверенность в интервью телеканалу CNN, что сможет вновь победить Дональда Трампа на президентских выборах в случае их участия в новой кампании.

«Я верю, что смогу снова победить Дональда Трампа», — кратко ответил Байден.

Он уточнил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс.

Байден, которому в ноябре исполняется 80 лет, заверил, что возраст не мешает ему справляться со своими задачами. Он также считает, что много сделал за два года своего президентства и подавляющее большинство американцев, по словам Байдена, довольны его работой.

В сентябре Трамп сообщил, что он в ближайшее время примет решение о том, будет ли баллотироваться в президенты. (Газета.Ру)