Боевые действия в Украине в ближайшем будущем не завершатся, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью турецкому агентству Anadolu.

«К сожалению, все события развиваются в совершенно ином направлении. Поставки оружия, очень открытое упоминание о ядерном потенциале, наступательные действия с обеих сторон, подготовка украинских солдат в европейских странах, очень глубокое участие американцев. Такие действия точно не ведут к миру», — сказал он.

По его словам, заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом зависит от договоренностей между США и Россией, поскольку без американского оружия Украина не сможет вести военные действия.(РБК)