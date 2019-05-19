Конгрессмен-республиканец признал Трампа заслуживающим импичмента

Президент США Дональд Трамп за свое поведение и действия заслуживает импичмента. Об этом заявил член палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Джастин Амаш, сообщило в воскресенье, 19 мая, агентство «Интерфакс».

Причиной для высказывания конгрессмена стал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по результатам расследования «российского следа» в американских выборах 2016 года, с которым ознакомился законодатель.

Амаш нашел в нем примеры, которые соответствуют всем признакам воспрепятствования правосудию со стороны главы государства.

Отмечается, что это первый республиканец-законодатель, который признался в том, что Трамп заслуживает импичмента.

В апреле демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования  так и не нашел сговора  Трампа с Москвой в течение предвыборной кампании.

| 2019-05-19T10:27:21+00:00 19 мая 2019, 10:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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