Конгрессмен-республиканец признал Трампа заслуживающим импичмента

Президент США Дональд Трамп за свое поведение и действия заслуживает импичмента. Об этом заявил член палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Джастин Амаш, сообщило в воскресенье, 19 мая, агентство «Интерфакс».

Причиной для высказывания конгрессмена стал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по результатам расследования «российского следа» в американских выборах 2016 года, с которым ознакомился законодатель.

Амаш нашел в нем примеры, которые соответствуют всем признакам воспрепятствования правосудию со стороны главы государства.

Отмечается, что это первый республиканец-законодатель, который признался в том, что Трамп заслуживает импичмента.

В апреле демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Москвой в течение предвыборной кампании.