Республиканской партии необходимы изменения на фоне предварительных результатов промежуточных выборов в конгресс США, считает сенатор-республиканец Джош Хоули, передает Fox News. По его словам, сохранение большинства демократов в сенате — верхней палате конгресса, — указывает на «смерть» партии.

«Старая партия мертва. Пора ее похоронить. Построить что-то новое», — отметил Хоули.

С точки зрения сенатора, республиканцы не смогли добиться расположения со стороны независимых избирателей, что отчасти сказалось на результатах партии на выборах. По его мнению, люди не получили от Республиканской партии предложений, которые отвечали их интересам.

«Нельзя ожидать, что независимые избиратели проголосуют за республиканцев, если вы не дадите им повестку дня, которая их волнует», — подчеркнул Хоули.

Ранее сообщалось, что демократы сохранят контроль над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс. (Газета.Ру)