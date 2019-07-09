Конгресс добился доступа к декларациям Трампа

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал поправки к закону, позволяющие профильным комитетам Конгресса США получить налоговые декларации президента США Дональда Трампа, которые он упорно старается держать в тайне. Об этом Куомо заявил в понедельник, 8 июля, сообщает издание Politico.

«Налоговая тайна имеет первостепенное значение, однако это имеет исключение для правдивого расследования и правоохранительных целей», — прокомментировал Куомо принятое решение.

Он отметил, что подписанный закон «дает Конгрессу возможность выполнять его конституционные обязанности, укреплять демократическую систему и гарантировать, что никто не выше закона».

Таким образом, новый документ позволяет Министерству налогов и финансов делиться информацией о доходах высокопоставленных федеральных или местных чиновников с тремя комитетами Конгресса, которые имеют полномочия рассматривать налоговые вопросы. Это касается, в том числе, президента США.

korrespondent.net

| 2019-07-09T00:20:22+00:00 9 июля 2019, 05:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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