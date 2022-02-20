Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его сведениям, один из разработчиков соцсети, которая проходит бета-тестирование, ответил в ней одному из пользователей, получивших доступ по предварительному заказу, что разработчики «в настоящее время готовятся к запуску в AppStore в понедельник, 21 февраля». Таким образом, создатели Truth Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник — Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник февраля.

Ранее телеканал Fox Business со ссылкой на источники сообщал, что запуск соцсети ожидается не ранее конца марта.