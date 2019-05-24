Компания Илона Маска запустила в космос 60 интернет-спутников

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в Twitter компании Илона Маска.
«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — информировали в SpaceX. Компания сравнила группировку спутников с колодой карт, свободно парящей в космическом пространстве. Согласно трансляции, аппараты начали медленно отделяться друг от друга.
На этом трансляция миссии прекратилась. SpaceX пообещала публиковать на своем сайте информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите.