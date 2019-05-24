Компания Илона Маска запустила в космос 60 интернет-спутников

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в Twitter компании Илона Маска.

«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — информировали в SpaceX. Компания сравнила группировку спутников с колодой карт, свободно парящей в космическом пространстве. Согласно трансляции, аппараты начали медленно отделяться друг от друга.

На этом трансляция миссии прекратилась. SpaceX пообещала публиковать на своем сайте информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите.

| 2019-05-24T13:18:43+00:00 24 мая 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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