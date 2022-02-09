Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49, выведенных на орбиту 3 февраля, в результате геомагнитной бури, сообщила компания на своем сайте.

«Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

В SpaceX допускают утрату 40 из 49 космических аппаратов. Ракета-носитель Falcon 9 вывела 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту 3 февраля. Причиной потери спутников в компании называют геомагнитную бурю, случившуюся 4 февраля.

В компании отметили, что «риск столкновения с другими спутниками нулевой», так как из-за особенностей своей конструкции Starlink разрушаются при входе в атмосферу, заверили в компании.