Более половины американцев готовы перейти на использование спутникового интернета Starlink Илона Маска, сообщает портал PCMag.

Несмотря на высокую стоимость — $500 (около 37 тыc. руб.) за оборудование, а также $100 (около 7,3 тыс. руб.) ежемесячной оплаты за доступ к спутниковому интернету, более половины опрошенных (55%) заявили, что готовы подписаться в бета-тестирование. Они готовы навсегда остаться в качестве клиентов Starlink, если скорость спутникового соединения окажется выше, чем у проводного.

При этом 44% респондентов отметили высокую стоимость оборудования, необходимого для подключения к спутниковому интернету Маска. Если бы им было предложено оплачивать исключительно $100 в месяц, они бы стали клиентами Starlink. Лишь 1% от всего числа опрошенных ни при каких условиях не хотел бы использовать спутниковый интернет. (gazeta.ru)