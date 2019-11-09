КНДР предупредила США, что окно возможностей для переговоров закрывается

Пхеньян ждёт, что до конца года США предпримут встречные шаги в ответ на усилия КНДР, окно возможностей закрывается с каждым днём всё больше, заявил глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.
«Мы уже дали США довольно много времени и до конца текущего года мы ждём ответа, какого-то результата со стороны США. Мы очень надеемся, что все будет развиваться в позитивном ключе, однако должен сказать, что окно возможностей закрывается с каждым днём», — заявил он на Московской конференции по нераспространению.
С 2018 года прошли два саммита США — КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.(РИА Новости)
| 2019-11-08T23:59:12+00:00 9 ноября 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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