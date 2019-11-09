КНДР предупредила США, что окно возможностей для переговоров закрывается

Пхеньян ждёт, что до конца года США предпримут встречные шаги в ответ на усилия КНДР, окно возможностей закрывается с каждым днём всё больше, заявил глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.

«Мы уже дали США довольно много времени и до конца текущего года мы ждём ответа, какого-то результата со стороны США. Мы очень надеемся, что все будет развиваться в позитивном ключе, однако должен сказать, что окно возможностей закрывается с каждым днём», — заявил он на Московской конференции по нераспространению.