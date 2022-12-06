Сегодня мы можем наблюдать самый бурный виток развития событий за последние 100 лет в нашем регионе, где Азербайджан играет роль важного политического актора. События, происходящие к северу и к югу от Азербайджана, не могли не коснуться его витальных геостратегических интересов, которые он сейчас отстаивает довольно жестко и демонстративно. Баку пытается, и весьма успешно, одновременно оказывать нужное давление как на Москву, так и на Тегеран. Как заметил даже известный философ-политолог Фрэнсис Фукуяма, прокомментировавший в своем твиттер-аккаунте выпуск передачи на государственном телеканале «АзТв», где одинаковой критике подверглись и российский контингент миротворцев, и иранские власти, притесняющие южных азербайджанцев: «Это нечто».

Удачное стечение обстоятельств всегда является залогом для начала реализации своих долгосрочных планов. Начнем с севера: когда стало ясно, что Россия увязла в войне с Украиной и ситуация надолго останется патовой, Азербайджан вывел на повестку вопрос о целесообразности нахождения в Карабахе российского миротворческого контингента и передаче Азербайджану всех прав и полномочий на оставшихся под контролем РМК территориях. Сразу же после окончания Второй Карабахской войны и ввода миротворцев было понятно, что у нас есть только 5 лет, чтобы что-либо изменить для полного и окончательного урегулирования карабахского вопроса. По истечении пяти лет мандат на нахождение здесь будет продлен и в будущем могут начаться новые боестолкновения, так как российская сторона так или иначе вооружала и вооружает незаконные армянские формирования на территории Карабаха. Азербайджан, в свою очередь, по политическим каналам показывал зубы и огрызался, но активной фазы действий, как за последние несколько дней прежде не было.

В первую очередь, это связано с фактором ослабления роли Москвы на Южном Кавказе из-за продолжающейся войны в Украине. Держать руку на пульсе сразу во многих направлениях Кремлю уже удается не так хорошо, как хотелось бы. Одновременно, с этим фактором связан и рост, и усиление Турции, которая чувствует себя уже достаточно вольготно в политической жизни всего Южного Кавказа. Так как усиление Турции тождественно усилению Азербайджана, то становится ясно, что благодаря политической и военной поддержке первой, официальный Баку пытается форсировать решение карабахского конфликта.

Во-вторых, возросшая в разы энергозначимость Азербайджана теперь является его тузом: на данный момент расклад на европейском рынке энергоресурсов таков, что, не подставив свое политическое плечо Баку, европейским странам не удастся заручиться поддержкой в энергообеспечении. Об этом свидетельствуют встречи с Урсулой фон дер Ляйен, председателем европейской комиссии и недавний визит президента Азербайджана в Сербию и показательная дань уважения с сербской стороны. Нужно отметить, что это только начало нового, но быстрого энергетического пути Азербайджана: зависимость от российского газа и нефти должна будет максимально быстро нивелироваться новыми поставщиками в краткие сроки. Так как до сих пор Россия продолжает получать в день больше прибыли от продажи энергоресурсов, чем расходует на ежедневные военные нужды в Украине. Цену и стратегическое положение нового актора на мировой арене, коим является Азербайджан, переоценить сложно.

В итоге, специалисты Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана и ЗАО AzerGold буквально прорвались в Ханкенди, и поползли слухи об установлении в Лачыне контрольно-пропускного пункта. Официальный Баку как всегда не торопится подтвердить данную информацию, но как говорится, дыма без огня не бывает. Таким образом, если это именно так, то можно утверждать, что с момента окончания Второй Карабахской войны и возвращения Лачына эти два события являются самым крупным маневром Баку в Карабахе в свою пользу. Постепенное сворачивание армяно-российской гегемонии в Карабахе может быть начато именно так.

Тем временем, куда более интенсивно развиваются события на юге: охватившие весь Иран протесты из-за гибели Махсы Амини от рук правительственной полиции Ирана подняли на ноги и южных азербайджанцев. Иран, который долгое время продолжал провоцировать официальный Баку своей неоднозначной позицией как по карабахскому вопросу, так и в вопросе поддержки армянской стороны, начал использовать военную риторику. А именно, решил провести учения на границе с Азербайджаном.

Поведение Ирана только еще больше объединило негласный союз против него: Азербайджана, Турции и Израиля. Азербайджан делает ставку на своих верных союзников: посольские взаимоотношения между Израилем и Турцией налаживаются впервые после событий на «Мави Мармара», а азербайджано-израильские достигают пика: Азербайджан открывает свое посольство в Израиле. Помимо этого, официальный Баку теперь уже не просто затрагивает, а остро поднимает тему притеснений южных азербайджанцев в Иране, данная тема муссируется в официальных СМИ. Азербайджан прекрасно понимает, что сейчас открывается самое, что ни есть, настоящее окно возможностей в отношении южных братьев: у каждого из союзников, а именно, Турции и Израиля, свои счеты с Ираном. Интересы Турции и Ирана сталкиваются на Южном Кавказе и выходят далеко за его пределы, поэтому для Турции важно сдерживать военное бравирование последнего. Излишне говорить, что представляет для Израиля Иран и почему для него критически важно максимально его сдерживать.

Учитывая все это и ожидая удара от Ирана (не прямого, но косвенного в долгосрочной перспективе) Азербайджан стремится нарастить военную мощь уже по всему периметру своей площади. Так как знает, после решения карабахского вопроса, который рано или поздно будет закрыт, на арену ворвется вопрос Южного Азербайджана. К счастью, или к сожалению, но вопрос Южного Азербайджана касается не только нас и союзников, в эту драму также уже вовлечены Великобритания и США. В зависимости от того, как будет складываться обстановка в Иране, где уже расшатываются устои действующего режима, и КСИР не имеет привычный контроль над обществом, зависит азербайджанский подход к делу наших южан, которым сейчас остро необходима помощь. На данный момент продолжается политика «выжидания и наблюдения» и давления на Иран ради отказа от его амбиций касательно нас. Исходя из последних новостей, заметно, что угрозы Ирана прямо пропорционально уменьшаются в отношении военных учений и заявлений как политических, так и военных лиц у его границ. Распространяемая ныне в азербайджанском сегменте СМИ фраза о том, что и тот, и этот берег Араза – есть Азербайджан, является звоночком для Ирана. Как говорил Луи Пастер, только подготовленный ум может рассчитывать на встречу с удачей. В данном случае, во всеоружии подготовленный Азербайджан (и не только Азербайджан) ждет, пройдет ли Иран, и если пройдет, то когда, ту самую точку невозврата. Для решения иранской темы, как видно, все уже готово и дело осталось за немногим.

Однако, сегодняшние турецко-азербайджанские учения на границе это месседж не только Ирану, но и северному соседу. События в Карабахе и в Южном Азербайджане очень переплетены, учитывая, что Россия и Иран были и остаются естественными союзниками в вопросах, касающихся Азербайджана. Азербайджан же сумел собрать и продолжает собирать хорошие очки в открывающихся возможностях.