Китайский МИД подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20

Китайский лидер Си Цзиньпин примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пойдет в японской Осаке с 27 по 29 июня.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Китая Лу Кана.

По его данным, председателльда Трампа ь КНР поедет на G20 по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Саммит «двадцатки» проходит в Японии впервые. 7 июня пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков не  исключил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» в рамках саммита.

| 2019-06-23T11:04:11+00:00 23 июня 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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