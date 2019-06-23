Китайский МИД подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20

Китайский лидер Си Цзиньпин примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пойдет в японской Осаке с 27 по 29 июня.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Китая Лу Кана.

По его данным, председателльда Трампа ь КНР поедет на G20 по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Саммит «двадцатки» проходит в Японии впервые. 7 июня пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков не исключил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» в рамках саммита.