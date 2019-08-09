Китай посоветовал США не вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин призвала США прекратить вмешиваться в ситуацию в Гонконге и во внутренние дела Китая, сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала реакцию представителя Госдепартамента США Морган Оргатус на протест МИД КНР против контактов американских дипломатов с лидерами протестующих в Гонконге. В частности, Ортагус заявила, что обнародование частной информации дипломатов — это не официальный протест, хотя и не уточнила, где именно была опубликована эта информация и кому вменяется в вину ее распространение.

«Официальному представителю Госдепартамента сначала необходимо переосмыслить свои заявления и действия, а не обсуждать сообщения СМИ и под этим предлогом нападать с обвинениями на правительства других стран, выдавать черное за белое, валить с больной головы на здоровую, пытаясь прикрыть факты вмешательства США во внутренние дела Китая», — заявила Хуа Чуньин.