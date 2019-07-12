Китай готовит санкции против компаний США

Правительство Китая намерено ввести санкции против американских компаний, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

«Для защиты национальных интересов, китайская сторона введет санкции в отношении американских предприятий, имеющих отношение к поставкам вооружений Тайваню», — указал он.

«Поставка Соединенными Штатами вооружений Тайваню является серьезным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений. Кроме того, это серьезное нарушение принципа одного Китая, трех совместных коммюнике, а также суверенитета и национальной безопасности КНР», — заявил дипломат.