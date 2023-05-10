Страны Евросоюза начали обсуждение нового пакета санкций, который направлен на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений, под него могут попасть компании из дружественных Москве стран. Об этом пишет Reuters.

В черный список могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, которые помогают Москве обходить ограничения. Также ЕС планирует ограничить поставки в третьи страны, которые занимаются реэкспортом европейской продукции в Россию.

Еще одна обсуждаемая мера в рамках дальнейшего расширения санкций — прекращение транзита через Российскую Федерацию большей части европейских экспортных товаров. Еще одна мера — введение запрета на отключение GPS-трекеров для танкеров и разгрузку нефти в открытом море.