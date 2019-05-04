«Кино, кино» или как драма превратилась в комедию

В Баку сняли очередной фильм, основанный на реальных событиях.

Соавтор сценария Зулейха Наэль Ширинова говорит, что с самого начала группа собиралась снимать исторический фильм. После, авторы решили, что это будет драма. Однако в итоге, все члены съемочного процесса пришли к согласию, что необходимо снять комедию. «Три друга — актер, сценарист и режиссер принимают решение снять фильм: криминальную драму под названием «Волк». Для съемок необходимы деньги, именно по этой причине, они приступают к поискам спонсора. Тот, к кому они обращаются, оказывается немного неадекватным, говоря, что его больше интересуют комедии или фильмы с эротическим подтекстом. Фактически, друзья получают отказ. Но, они не из тех, кто так быстро сдается. Именно поэтому они принимают решение снять фильм на свои средства. Для этой цели, один из друзей продает свой автомобиль, другой — старинные ковры своей семьи, а третий предлагает супруге продать ее золото. Уговорить жену оказывается делом нелегким, но это не самые страшные события, которые произойдут с тремя решительно настроенными друзьями. Это фильм о съемках фильмах, о злоключениях, которые происходят с молодыми людьми, мечтающими о мировой славе, о признании, об успехе в кинематографе», — говорит З.Ширинова.

По ее словам, подготовительный процесс начался еще в сентябре 2018 года. «К самим же съемкам приступили в январе текущего года».

На вопрос, на какую аудиторию рассчитан фильм и какой ответной реакции ждут создатели, Зулейха Наэль говорит, что фильм должен понравиться тем, кто умеет смеяться над собой, открыт к критике. «В принципе, мы и сами открыты и готовы к критике. Вы сами понимаете, для съемок фильма нужны немалые деньги. У нас возможности были достаточно ограничены. При этом мы постарались создать картину, которая рассмешит людей, понимающих юмор, иронию и сарказм. Возрастное ограничение мы отметили 12+. Думаю, детей старше, свободно можно пускать на показ».

По словам соавтора фильма, писать сценарий, снимать комедию, не нарушая драматургическую линию, оказалось сложной работой. «Мы должны были показать всю драму тех, кто в итоге попал в смешную ситуацию. Я уверена, что сегодня многие люди смогут увидеть себя в героях нашего фильма. Ведь мы каждый день сталкиваемся со смешными, парадоксальными и даже абсурдными ситуациями. Наверное, поэтому мы и надеемся, что люди воспримут «Кино, кино», как что-то родное, близкое, знакомое», — отмечает она.

Сценарий, по словам З.Шириновой, писался около года. «Автором сценария являемся я и Герай Гасанов. Герай также является режиссером-постановщиком картины. Продюсер — Байрам Мургузов. Режиссер Тарлан Гусейни. Оператор-постановщик — Тарлан Хагвердиев. Главные роли исполнили Алибек Мамедли, Джовдат Шюкюров, Туркай Джафарли. В фильме снялись также Насиба Эльдарова, Сахибзаман Багиров, Шахин Насирли, Гюнель Иманова, Егяна Оруджева, Мелек Егяна, Сона Маликова и другие. Я хочу отметить, что художниками картины являются молодые талантливые девушки Лейла Рашидова и Шамс Ализаде. Наш монтажер Орхан Али также очень молод. То, что молодые люди так старательно занимаются творчеством, не может не радовать. Они учатся у нас и в то же время вдохновляют нас. Работая над фильмом, я еще раз поняла, как много у нашего народа талантливых людей. Я восхищаюсь всеми, кто, не думая о материальном, работает над созданием чего-то яркого, заслуживающего внимания, и, возможно даже бессмертного. И я сейчас говорю не только о нашем фильме, а о творчестве в Азербайджане в целом», — сказала Зулейха НаЭль.

По ее словам, премьера фильма состоится 14 мая в Парк Синема. «Учитывая, что премьера «Кино, кино» пройдет после начала священного месяца Рамазан, те, кто постится, смогут открыть ифтар уже после премьеры. Так, что мы предусмотрели все удобства для наших гостей и зрителей», — подытожила она.