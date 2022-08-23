США предостерегли турецкие компании от сотрудничества с российскими фирмами и гражданами, ставшими объектами американских санкций, пишет газета Wall Street Journal.

В распоряжении газеты оказалось письмо заместителя министра финансов США Уолли Адиемо, направленное Американской торговой палате в Турции и турецкой Ассоциации промышленности и бизнеса, в котором говорится о том, что турецкие компании, имеющие дело с российскими, внесенные в санкционные списки, подвергают себя риску американских санкций. В письме особо упоминаются турецкие банки. «Отношения с подвергнутыми санкциям российскими гражданами и организациями могут подвергнуть турецкие финансовые институты и бизнесы риску санкций», — говорится в письме. Газета уточняет, что турецким банкам, поддерживающим корреспондентские отношения с российскими, будет запрещено иметь дело с американскими банками.

Это предупреждение — свидетельство нарастающего давления на Анкару со стороны Вашингтона. Турция единственной из стран-членов НАТО не присоединилась к международным санкциям, введенным против России в наказание за вторжение в Украину. Как пишет Wall Street Journal, в результате, Турция превратилась в убежище для российских капиталов. В конце прошлой недели министерство финансов США сообщило о телефонном разговоре заместителей министров финансов США и Турции, во время которого Уолли Адиемо выразил тревогу по поводу того, что Турция используется россиянами для обхода санкций. Заместитель министра финансов Турции заверил американского коллегу, что турецким компаниям и гражданам не разрешено нарушать международные санкции. (svoboda.org)