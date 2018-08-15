Катар инвестирует в экономику Турции $15 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудили на переговорах в Анкаре двусторонние связи и ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы турецкого государства.

В ходе встречи аль-Тани заявил о намерении Катара в кратчайшие сроки напрямую инвестировать в экономику Турции $15 млрд.

Лидеры подтвердили решимость ко всестороннему развитию отношений между Турцией и Катаром.

Во встрече приняли участие министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак и министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал намерение властей Катара инвестировать в экономику Турции $15 млрд.

«Катар вложит в экономику Турции прямые инвестиции на $15 млрд. Экономика Турции имеет здоровый фундамент и Турция выйдет из этого процесса еще более сильной», — заявил Калын в Twitter.

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