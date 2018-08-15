Катар инвестирует в экономику Турции $15 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудили на переговорах в Анкаре двусторонние связи и ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы турецкого государства.
В ходе встречи аль-Тани заявил о намерении Катара в кратчайшие сроки напрямую инвестировать в экономику Турции $15 млрд.
Лидеры подтвердили решимость ко всестороннему развитию отношений между Турцией и Катаром.
Во встрече приняли участие министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак и министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал намерение властей Катара инвестировать в экономику Турции $15 млрд.
«Катар вложит в экономику Турции прямые инвестиции на $15 млрд. Экономика Турции имеет здоровый фундамент и Турция выйдет из этого процесса еще более сильной», — заявил Калын в Twitter.43 просмотров