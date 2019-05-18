Канцлер Австрии Курц объявил о роспуске правительственной коалиции

После ухода в отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил о роспуске правительственной коалиции с Австрийской партией свободы (АПС). Партнер по коалиции разрушает его планы, касающиеся осуществления реформ в Австрии, заявил он на пресс-конференции в Вене вечером в субботу, 18 мая.

По словам Курца, руководство АПС оказалось неготовым к «срочно необходимым» изменениям в партии. Он также отметил, что с октября 2017 года имелся целый ряд тяжелых ситуаций с партнером по коалиции. «Но после вчерашнего видео я должен сказать: хватит — значит хватит», — подчеркнул Курц, предложив федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные парламентские выборы «в скорейшем времени».

«Моя цель — работать для нашей прекрасной страны», — отметил Курц. Для этого, по его словам, недостаточно провести перестановки в правительстве. Речь Курца была встречена аплодисментами среди тысяч демонстрантов, следивших за ней на площади перед ведомством федерального канцлера.

Выступая спустя короткое время после Курца, Ван дер Беллен указал на необходимость восстановить доверие граждан к политике. «Такое восстановление возможно в этом случае только посредством новых выборов», — уверен он. Комментируя инцидент с лидером правых популистов, он заявил о «бесцеремонном неуважении по отношению к гражданам».