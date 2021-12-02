Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил на пресс-конференции в Вене в среду, что покидает пост председателя возглавляющей правящую коалицию с «Зелеными» Австрийской народной партии (АНП) и уходит из австрийской политики.

По его словам, за время пребывания в течение 10 лет на разных должностях в политике и постах в правительстве он научился очень многому и чрезвычайно благодарен за это время. Прошедшие недели для него были непростыми на фоне внутриполитических событий, а рождение сына стало особенным чудом и радостью в его жизни, признался Курц.

«Завтра я соберу встречу президиума партии и передам свои полномочия председателя партии, — сказал Курц. — В течение последующих недель сложу с себя все политические функции».

Курц в октябре 2021 года покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие считает, что он был причастен к предполагаемому финансированию за счет бюджетных средств предвзятых соцопросов и информационных материалов, подготовленных в пользу его политической партии. Курц на тот момент остался лидером Австрийской народной партии и занял кресло председателя ее фракции в Национальном совете.