Как же быть с Кешикчидаг?..

Страсти вокруг известного монастыря Кешикчидаг не только не утихают, наоборот, с каждым днем получают новые обороты – напряженность растет, озвучиваются лозунги, которые не очень-то привычны и характерны для отношений Азербайджана и Грузии.

Но самым странным, даже на первый взгляд. необъяснимым моментом является такое обстоятельство, что во всем мире считается, что религиозные деятели и представители культуры должны нести людям добро и примирение, охлаждать накал страстей, который иногда оказывается не под силу официальной политике и дипломатии – ведь, именно, по этой причине считается, что якобы народная или, как говорят на Западе, т.н. многоплановая дипломатия гораздо эффективнее, чем традиционная.

Но к сожалению, на примере Кешикчидага мы видим совсем обратное – в Грузии представители различных общественных институтов усиленно продолжают нагнетать обстановку, требуя от отечественных политиков такой же эмоциональности и «горячей реакции»…

Какие только агрессивные лозунги не были озвучены в эти дни в соседней Грузии? Дело дошло до того, что нам «напомнили», что наши нефтегазовые трубопроводы проходят через их территорию!..

Как ни странно, забывается, что благодаря именно этим трубопроводам Грузия смогла решить не только свои социальные, но и энергетические проблемы, благодаря этим нефтегазовым проводам она превратилась в важный транзитный узел в регионе…

Монастырь Кешикчидаг, конечно, в первую очередь является историко-религиозным памятником. Но религиозные деятели Грузии к большому сожалению, уже забыли, что церкви страны, — и не только грузинские, даже армянские, — отапливаются бесплатным азербайджанским газом…

Мы не намерены тут повторно напоминать, что же сделал Азербайджан за эти годы для Грузии – они всем достаточно хорошо известны и надо быть последним забывчивым человеком, чтобы отрицать все это. Но к сожалению, в братской Грузии встречаются и такие, которые вот-вот готовы из-за каких-то шовинистических побуждений и мотивов зачеркнуть все хорошее и незабываемое в отношениях двух стран.

Конечно, за все эти напряженные и трудные годы, когда Азербайджан пытался реализовать свои энергетические и транзитные проекты, и Грузия не сидела сложа руки, она также частично разделяла возможные риски.

Но и тогда грузинские общественные и неправительственные организации в основном были заняты только тем, что изо всех сил старались извлечь максимальную прибыль от этих проектов, муссируя «аргументы» о том, чтобы якобы нефтегазовые проекты наносят ущерб экологии страны, как ни странно, забывая о том, что сперва надо думать о людях – о детях, женщинах и стариках, об элементарных условиях и уюте для людей, а потом уж об экологии!

Пока весьма трудно предсказать чем же закончится этот процесс, но ясно одно: Баку не намерен и не должен уступать исторический монастырь грузинской стороне.

Но понятно и такое важное обстоятельство, что предстоит очень сложный переговорный процесс: наверное, именно поэтому президент страны своим специальным распоряжением вернул Х.Халафова на прежнюю должность, т.к. он имеет довольно солидный опыт в вопросах государственных границ, представлял Азербайджан не только на переговорах по статусу Каспия, но вел переговоры с Грузией по демаркации границ.

По словам Халафова уже на этой неделе начнутся переговоры с грузинской стороной. В свою очередь представители Грузии также объявили о создании специальной комиссии.

Не надо думать, терзать себя мыслями о том, что мы якобы можем как-то «потерять» Грузию, т.к. она важна нам настолько же насколько мы для нее – если грузинские политики не совсем потеряли рассудок, должны снова взвесить все «за» и «против», отдать себе отчет в том, что имеют дело не с какой-то «абстрактно взятой» страной, но с весьма важным стратегическим союзником и реальным экономическим партнером их страны…

Конечно, не исключено, что в процессе имеются и «посторонние следы», т.к. даже в регионе достаточно сил, которые заинтересованы в том, чтобы поссорить эти две южно-кавказские страны, потому что «политическая связка» Азербайджан – Грузия является залогом и фундаментом многих начинаний в регионе, когда эти страны вместе и действуют сообща, трудно преодолеть их сопротивление, поэтому и стараются вбить клин между этими странами, чтобы можно было помыкать ими…