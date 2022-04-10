США и Франция отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По словам Лаврова, Запад пожертвовал интересами урегулирования конфликта из-за разногласий с Россией, передает Радио Свобода.

«Я не знаю, какова будет дальнейшая судьба Минской группы, поскольку наши так называемые французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут общаться в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор», — сказал Лавров.

Назвав эту позицию Запада «безответственной», глава МИД РФ в то же время заявил, что Россия останется приверженной взятым на себя обязательствам по части Южного Кавказа и Карабаха.

«Это нас не выбьет из колеи, мы полностью привержены содействию выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана», — сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Армении заявил, что текущая геополитическая ситуация в мире значительно осложнила работу сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Но до меня доходят другие новости: учитывая весьма конкретные сигналы и сообщения, которые я получал от сопредседателей многих других стран, я бы хотел подтвердить, что хотя азербайджанские коллеги повторяют, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ прекратило свое существование, что ему нечем больше заниматься, поскольку нет больше нагорно-карабахского конфликта и поскольку нет больше такого региона под названием «Нагорный Карабах». Несмотря на все это, международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что весьма обнадеживает», — заявил армянский министр.

Интересно, как эта новость меняет ситуацию? Получается, теперь даже без одностороннего неприятия прежних полномочий тройки сопредседателей МГ ОБСЕ со стороны официального Баку, эта структура уже просто не может существовать в прежнем формате. То есть, отныне силовые центры мира будут пытаться влиять на процесс полного урегулирования армяно-азербайджанских отношений уже индивидуально, каждый со своей стороны, и в своих интересах. Сулит ли это Азербайджану какие-то дополнительные возможности в плане избавления от российского «миротворческого» контингента и реального восстановления своей полной территориальной целостности? Или теперь Россия попытается вцепиться мертвой хваткой в подконтрольную ей часть Нагорного Карабаха?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Дмитрий Некрасов, российский оппозиционер, экономист (Лимасол, Кипр):

— Сложно предсказать поведение России. Очевидно, что возможности для проведения чего-либо у Москвы сейчас сильно снизились, и Нагорный Карабах для нее теперь далеко не самая важная задача и тема. Однако на мой взгляд, со стороны Азербайджана было бы неосмотрительно в данной ситуации как-то использовать военные, силовые методы разрешения ситуации в свою пользу. Потому что, скажем так, Россия как гарант безопасности Армении может быть через какое-то время и перестанет быть таковым, но Запад, особенно в нынешней ситуации, будет реагировать на любые дополнительные действия такого рода, на мой взгляд, достаточно негативно. И непонятно, зачем это нужно Азербайджану, и чем текущая ситуация не устраивает Баку. В перспективе, Россию так или иначе начнут отовсюду выдавливать, в том числе из Закавказья, разными способами, но это не значит, что та же самая Армения останется без какой-либо поддержки со стороны той же самой Франции, например, или возможно США. И это не значит, что даже если сейчас Азербайджану удастся еще как-то доиграть эту ситуацию в свою пользу, то потом это не обернется санкционным давлением и другими проблемами. Просто я не вижу в этом никакого смысла.

Бениамин Погосян, директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван):

— Проблемы в МГ ОБСЕ начались сразу после окончания войны 2020 года. По нескольким причинам. Первая, понятно, это жесткая позиция руководства Азербайджана, что нет больше конфликта, нет больше Нагорного Карабаха, и это означает, что нет больше смысла в Минской группе. Вторая – после того как было подписано Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, стало понятно, что два других сопредседателя – США и Франция – вытеснены из процесса, и это тоже сыграло не в пользу МГ. Плюс третья причина – после войны МГ не смогла представить обновленные Мадридские принципы. Потому что тот их вариант, который был опубликован в 2009 году, и который лег в основу Казанского документа 2011 года, уже не мог сработать после войны 2020 года. Нужно было провести работу по обновлению этих принципов, но сделано этого так и не было.

Понятно, что после полного разрыва отношений между Западом и Россией, когда Запад уже почти официально говорит, что его главная задача – это смена режима в РФ, не будет никаких глобальных отношений с ней. Это что-то вроде той политики, что США ведут против Кубы, начиная с 1959 года, или против Ирана, начиная с 1979 года. Понятно, что в таких условиях трудно представить, чтобы США, Франция и Россия могли плодотворно работать по какому-либо вопросу, включая проблему Нагорного Карабаха.

Теперь возникает ситуация, когда параллельно идут несколько форматов урегулирования. Это трехсторонний формат – Армения, Россия, Азербайджан. Это формат «3 + 2» — Россия, Иран, Турция плюс Армения, Азербайджан. И это формат Армения, Азербайджан, Евросоюз, где есть еще и Франция. Потому что, например, в декабре была встреча Алиев-Пашинян-Макрон, и 4 февраля в телефонной беседе между Шарлем Мишелем, Алиевым и Пашиняном, Макрон тоже участвовал. То есть, это можно сказать, трехсторонний формат + Франция.

Но все-таки цель у всех этих форматов, насколько я понимаю, одна – стабилизация ситуации на Южном Кавказе. Не думаю, что сейчас кто-нибудь – РФ, ЕС или Франция – заинтересован в обострении здешней обстановки. Так что будут идти параллельные процессы, но они не взаимоисключающие. Понятно, что через некоторые из вышеперечисленных форматов Запад хочет восстановить или усилить свои позиции на Южном Кавказе, но это не означает, что ЕС хочет вытеснить отсюда Россию. Все понимают, что просто это сделать невозможно.

Так что, мы будем иметь несколько параллельных процессов, но все они будут направлены на стабилизацию ситуации на Южном Кавказе.

Что касается российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, то, насколько я понимаю, вряд ли российские войска покинут НК после ноября 2025 года. Это может случиться только если Западу удастся выполнить свою стратегическую задачу – организовать смену режима в России. После этого, конечно, очень трудно будет сказать, что произойдет. Но до тех пор, пока не случился regime change в России, понятно, что РМК будет оставаться в Карабахе, и понятно, что это единственная гарантия того, что армянское население сможет продолжить жить в этой части Карабаха.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Россия остается в качестве страны-посредника и без формата МГ, как участник Трехстороннего заявления. Но от наследия МГ мы избавились, и это хорошо.

В сущности, Лавров подтвердил то, что стало ясно еще после холодного приема, оказанного сопредседателям МГ ОБСЕ президентом Ильхамом Алиевым в конце 2020 года, когда им было объявлено, что Азербайджан так и не дождался от посредников действенных усилий по урегулированию карабахского конфликта и решил его самостоятельно, освободив, в соответствии с четырьмя резолюциями Совбеза ООН, оккупированные армянскими силами территории. Алиев сказал, что нагорно-карабахского конфликта, как и самого этого понятия, в политическом и дипломатическом поле более нет. Отсюда логически следовало, что и необходимость в каких-либо услугах сопредседателей обанкротившейся Минской группы, также отпала.

Вторжение России в Украину привело к изоляции этой державы на международной арене, сделав невозможным какое-либо сотрудничество с ней США, Франции, в том числе и в урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Это не означает, что каждая из стран, являвшихся в прошлом сопредседателями посреднической Минской группы, полностью отстраняются от решения остающихся проблем. США, как сверхдержава, имеет голос в решении проблем в любой точке мира. Россия остается подписантом и исполнителем Трехстороннего заявления, положившего конец 44-дневной войне, а ее «миротворческий» контингент дислоцирован на территории Карабаха, где проживает армянское население. Франция, как страна, председательствующая в Евросоюзе, выдвинула президента Совета ЕС Шарля Мишеля в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией. Турция, осуществляющая вместе с Россией мониторинг за прекращением военных действий в Карабахе, а также Иран, участвуют в обеспечении прочного мира и восстановлении сотрудничества в регионе.

Однако Минская группа, с ее надуманными и оказавшимися нереализуемыми предложениями, двусмысленным поведением ее сопредседателей, отправлены в архив истории дипломатии. Смею надеяться, навсегда и без сожаления. Ведь Минская группа, в отличие от самой ОБСЕ, не являлась институциональной структурой, а имела специальный статус. Такие структуры именуются на английском — Ad hoc. Они создаются тысячами, чаще для обсуждения и реже для решения каких-либо проблем и, по определению, являются временными и вспомогательными. По выполнении поставленной задачи или при утрате необходимости в них, структуры подобного типа не распускают, не ликвидируют, а попросту перестают обращаться к ним. Теперь Минская группа, ее состав, деятельность, наработки и предложения, будут представлять интерес лишь для историков, конфликтологов и начинающих дипломатов.