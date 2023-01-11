Исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF) принял решение отстранить Ноэля Ле Гре от должности президента организации после нашумевших слов чиновника о экс-футболисте национальной сборной Зинедине Зидане. Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главы FFF будет вице-президент организации Филипп Диалло. FFF проведет проверку, по итогам которой будет принято окончательное решение по поводу будущего Ле Гре.

Напомним, что Зидан, по информации СМИ, является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии. Позже бразильский экс-игрок Карлос Альберто заявил, что португальский специалист Моуринью предложил ему войти в свой тренерский штаб в сборной Бразилии. Ле Гре, в свою очередь, комментируя информацию о возможном назначении Зидана в бразильскую команду, заявил, что ему все равно, и он даже не взял бы трубку, если бы легендарный футболист и тренер позвонил ему.