Кадры решают все: низкий уровень образования мешает созданию рабочих мест

Как сообщает портал belta.by, в турецком городе Кырыккале достраивается сборочное производство белорусских тракторов, которое должно заработать уже в июле.

Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода, который уже много лет сотрудничает с МТЗ. Как пояснил журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко, для Беларуси открыть собственное производство тракторов в Турции было очень дорого. «Поддержка Гянджинского автомобильного завода оказалась весьма кстати. Взаимодействовать с Турцией по такой схеме для Беларуси выгодно. МТЗ будет поставлять машинокомплекты в Гянджу. Завод будет работать с ними и направлять для окончательной сборки в Кырыккале. В этом году мы планируем произвести в Кырыккале 100 тракторов, в следующем — 200. Дальше будем возрастать по геометрической прогрессии и выйдем на две тысячи единиц. Главное, чтобы были кадры», — сказал Федор Домотенко.

Начиная с 2007 года, на Гянджинском автомобильном заводе производится сборка тракторов Минского тракторного завода.

Возникает вопрос, почему же тогда сборочное производство минских тракторов предполагается организовать не в Гяндже, где уже имеется соответствующий опыт, а в турецком городе Кырыккале?

Организация производства в Гяндже привела бы к созданию новых рабочих мест в нашей стране. Согласно данным Госкомстата на 1 января текущего года количество безработных в стране составило 20,1 тыс. человек. Ровно столько нетрудоустроенных граждан зарегистрировали органы служб занятости страны. Правда, по мнению независимых экспертов, реальное количество безработных в Азербайджане намного больше.

Для получения ответа мы обратились в Гянджинский автомобильный завод.

Однако, менеджер отдела продаж завода Заур (он не назвал нам свою фамилию) не захотел отвечать на наши вопросы.

Мы связались с заместителем главы Исполнительной власти Гянджи Рафиком Шафиевым. «Конечно, можно открыть сборочное производство белорусских тракторов в Азербайджане, но будут ли в нашей стране покупать продукцию этого завода?», — выразил сомнение Рафик Шафиев.

Как заявил # фермер из Товузского района Асад Алиев, стоимость одного нового трактора BELARUS составляет 25 тысяч манатов. «У фермеров таких денег нет, несмотря на то, что мы очень нуждаемся в этой технике», — сказал Асад Алиев.

Фермер из Шамкирского района Шохрат Мамедов подтвердил высказывания Асада Алиева: «Мы, фермеры, не можем купить новые трактора BELARUS за 25 тысяч манатов. Поэтому нам приходится покупать старые, которые были произведены еще в советские времена, за три тысяч манатов».

«Фермеры действительно нуждаются в тракторах, но не каждый фермер имеет возможность его купить. Думаю, что в данном случае государство может помочь фермерам и выделить кредиты на покупку необходимой техники», — сказал глава Союза фермеров Садых Муртузаев.

«Конечно, было бы прекрасно, если бы сборочное производство белорусских тракторов было организовано в Азербайджане, а уже потом готовая продукция импортировалась в другие страны. Но хочу отметить, что качество тракторов, собранных на Гянджинском автомобильном заводе, всегда было ниже их аналогов, произведенных в Белоруссии. Для того чтобы производить высококачественную продукцию, необходимо наличие инженеров высокой квалификации. А уровень образования в Азербайджане, к сожалению, находится на очень низком уровне», — сказал # специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли.