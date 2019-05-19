Кабмин Украины обжаловал решение суда о незаконной национализации Приватбанка

Украинское правительство обжаловало решение суда в Киеве о признании незаконной национализации Приватбанка и отмены данного решения.

Жалоба подана через Окружной административный суд 16 мая. Таким образом, как пишет агентство «Украинские новости» подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Окружной административный суд Киева, как ранее писал сайт kp.ru 18 апреля признал национализацию Приватбанка неправомерным вмешательством государства в права акционеров банка, а, следовательно, нарушением Конституцию Украины.

Напомним, в декабре 2016 года Киев принял решение национализировать крупнейший в стране коммерческий банк — ПриватБанк бизнесмена Игоря Коломойского. Украинского правительство заявило, это такие действия властей «обеспечат стабильности в финансовой системе страны».