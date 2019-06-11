К концу следующего года в Баку откроют еще одну станцию метро

«Строительство станции под условным названием «B3» на «Фиолетовой линии» Бакинского метрополитена предполагается завершить к 2020 году».

Как сообщает Report, об этом заявил зампред ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов.

По словам Х.Мамедова, на территории сейчас ведутся ремонтно-строительные работы.

Станция метро «B3» строится на улице Джалила Мамедгулузаде, недалеко от Военного госпиталя.

Отметим, что Бакинский метрополитен состоит из 25 станций, 1 электрического депо и 3 линий протяженностью 36,6 км. Согласно «Схеме концептуального развития» линий Бакинского метрополитена, в будущем общая сеть метрополитена будет состоять из 5-ти линий: 3-х действующих — Зеленой, Красной, Фиолетовой и 2-х новых — Голубой и Желтой, 76 станций, 6 электрических депо и линий метро протяженностью 119,1 километра. В перспективе планируется строительство 51 новой станции и прокладка линии метро протяженностью 84,3 км.