К 53 пожизненным срокам приговорили организатора теракта в Турции

Один из организаторов теракта в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай Юсуф Назик, доставленный из Сирии сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции (MİT), приговорен к 53 пожизненным срокам в колонии строгого режима, сообщает Агентство Анадолу.

Решение принял в понедельник 9-й суд по особо тяжким делам города Анкара.

Сотрудники MİT провели операцию по захвату Юсуфа Назика в Сирии в сентябре 2018 года.

Организатор теракта был схвачен сотрудниками турецкой разведки в сирийской провинции Лазкийе.

В ходе допроса Юсуф Назик признался, что тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и координировал действия исполнителей теракта.

По его словам, после анализа возможных районов совершения теракта из Сирии в Турцию было доставлено взрывное устройство. По указанию Назика взрывчатка была погружена на две машины и переправлена через границу.

По словам террориста, он спланировал теракт в Рейханлы вместе со своими «друзьями».