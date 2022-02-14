С завтрашнего дня в Азербайджане требования к срокам действия сертификатов COVID изменятся.

Кабинет министров внес изменения в ”Порядок признания сертификатов, отражающих вакцинацию против COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР теста и подтверждающих, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и обладают иммунитетом».

Как передает #, в соответствии с порядком, в настоящее время срок действия является бессрочным для сертификата, подтверждающего вакцинацию против covid-19.

Согласно изменениям, срок действия сертификатов COVID составляет 6 месяцев в соответствии с сертификатом, подтверждающим вакцинацию против covid-19, и по истечении этого срока он становится бессрочным при получении 1 дозы вакцины, предписанной инструкцией по применению производителя вакцины для введения 2 доз.

Согласно решению, действующему до настоящего времени, срок действия сертификата, подтверждающего, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет, составляет 6 месяцев, а по истечении этого срока при введении в течение 56 дней 1 дозы вакцины, предписанной инструкцией по применению производителя вакцины для введения 2 доз- бессрочной. Однако из этого положения исключается 56 дней. Таким образом, срок действия сертификата, подтверждающего, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет, составляет 6 месяцев, а по истечении этого срока он будет бессрочным при ведении еще 1 дозы вакцины, предписанной инструкцией по введению 2 доз.

Решение вступает в силу с 15 февраля 2022 года.

В то же время Кабинет Министров внес изменения в постановление “О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений”. Таким образом, с 15 февраля 2022 года, за исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные и оздоровительные объекты могут использоваться только лицами, имеющими действительный сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19. С 15 февраля 2022 года работники сферы труда и услуг, предусмотренные в приложении к настоящему постановлению, будут обязаны иметь действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждающий иммунизацию после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19.

До этого, за исключением лиц моложе 18 лет, спортивные и оздоровительные объекты могли использоваться только лицами, имеющими подтверждающий документ о вакцинации против COVID-19 в количестве не менее 2 доз, или сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. С 1 февраля 2022 года работники сфер бизнеса и услуг, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, должны были быть вакцинированы против COVID-19 не менее чем за 2 дозы или иметь подтверждающий документ о том, что они выздоровели от COVID-19 и стали иммунными, или сертификат о противопоказаниях, определяющий противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Это решение также вступает в силу с 15 февраля 2022 года.