Известный специалист Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера»

По словам известного итальянского журналиста Танкреди Палмери, 49-летний специалист подписал с «нерадзурри» предварительный контракт, по которому зарплата Конте составит 10 млн. евро в год.

Сообщается, что официально соглашение, сроки действия которого пока неизвестны, будет подписано 28 мая.

Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришел летом 2016 года и в первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен. «Интер» же занимает четвертое место в Серии А. (Чемпионат)