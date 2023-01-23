68-летний португальский специалист Фернанду Сантуш станет главным тренером сборной Польши.

Как передает #, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт с ним будет заключен до 2026 года. Стороны обсуждают финальные детали сделки.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).

Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Бывший главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул свой пост 31 декабря 2022 года.