Фернанду Сантуш, бывший главный тренер сборной Азербайджана, опубликовал прощальное послание.

Текст этого обращения приводит Sportnet.az.

«Не могу не поблагодарить президента АФФА за его уважение и личное внимание. Я также благодарю народ Азербайджана за гостеприимство и уважение в этот период. Цель, поставленная федерацией в июне 2024 года, была связана с технической и инфраструктурной реструктуризацией футбольной базы страны, включая структуру соревнований и тренировочный процесс, для подготовки конкурентоспособной команды к отборочному циклу ЕВРО-2028. В сентябре 2024 года я представил комплексный план, аналогичный проектам в других федерациях, где работал ранее, с необходимыми корректировками. Надеюсь, что этот проект будет полезен АФФА и сыграет свою роль в стимулировании необходимых инвестиций в воспитание и развитие футбольных талантов, что позволит добиться хороших результатов в будущем. Желаю всем успехов».

Отметим, что сегодня должна была состояться пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуша перед матчем 2-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против команды Украины в Баку.

Как передает azerisport.com, португальский специалист не явился на мероприятие, но вместо него пришел генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, который объявил о прощании с Сантушем.

«Сегодня Исполком АФФА расторг контракт с Фернанду Сантушем по обоюдному согласию. На завтрашний матч команду выведет Айхан Аббасов», — заявил Фараджуллаев.

Напомним, что Аббасов является главным тренером молодежной сборной.

Сантуш возглавлял сборную Азербайджана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 11 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.