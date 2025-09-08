trener sbornoy azerbaycana po futbolu fernandu santush

Фернанду Сантуш, бывший главный тренер сборной Азербайджана, опубликовал прощальное послание.

Текст этого обращения приводит Sportnet.az.

 

«Не могу не поблагодарить президента АФФА за его уважение и личное внимание. Я также благодарю народ Азербайджана за гостеприимство и уважение в этот период. Цель, поставленная федерацией в июне 2024 года, была связана с технической и инфраструктурной реструктуризацией футбольной базы страны, включая структуру соревнований и тренировочный процесс, для подготовки конкурентоспособной команды к отборочному циклу ЕВРО-2028. В сентябре 2024 года я представил комплексный план, аналогичный проектам в других федерациях, где работал ранее, с необходимыми корректировками. Надеюсь, что этот проект будет полезен АФФА и сыграет свою роль в стимулировании необходимых инвестиций в воспитание и развитие футбольных талантов, что позволит добиться хороших результатов в будущем. Желаю всем успехов».

Отметим, что сегодня должна была состояться пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуша перед матчем 2-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против команды Украины в Баку.

Как передает azerisport.com, португальский специалист не явился на мероприятие, но вместо него пришел генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, который объявил о прощании с Сантушем.

«Сегодня Исполком АФФА расторг контракт с Фернанду Сантушем по обоюдному согласию. На завтрашний матч команду выведет Айхан Аббасов», — заявил Фараджуллаев.

Напомним, что Аббасов является главным тренером молодежной сборной.

Сантуш возглавлял сборную Азербайджана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 11 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

