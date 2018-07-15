Израиль нанес наиболее мощные удары по сектору Газа за четыре года

Израиль нанес наиболее мощные авиаудары по сектору Газа с 2014 года. ХАМАС ведет обстрел Израиля ракетами.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что пока рано говорить о том, проведет ли Израиль более масштабную кампанию против боевиков в секторе Газа, которым управляет террористическая организация ХАМАС.

Напряжение нарастало с пятницы, когда прошли столкновения на границе сектора и Израиля. Израильские военные убили палестинского подростка, пытавшегося перелезть через защитное заграждение, еще один палестинец получил ранение и позднее умер в госпитале Один израильский военнослужащий получил ранение в результате взрыва гранаты, брошенной палестинцами.

В последнее время палестинцы, использовавшие воздушные змеи и воздушные шары с зажигательными устройствами, сумели поджечь несколько полей на юге Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Когда потребуется, мы усилим наш ответ на террористические атаки ХАМАС. Если ХАМАС не поймет наше послание сегодня, он поймет его завтра».

Представитель Палестинской автономии сообщил агентству Reuters, что Египет и иные международные игроки ведут переговоры, чтобы восстановить спокойствие.