Израильские военные нанесли удары по иранским объектам в Сирии, неподалеку от российской базы на побережье Средиземного моря, сообщили Reuters источники в сирийской армии и разведке.

Российская сторона заявила, что воздушной атаке подверглись объекты инфраструктуры и ПВО Сирии в провинциях Тартус и Дамаск. Израильская авиация выпустила по целям восемь управляемых крылатых ракет, только две из них были уничтожены. В результате ударов погибли трое сирийских военных, еще трое ранены, сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Источники Reuters уточнили, что целью израильских пилотов в Дамаске были авантпосты ливанской проиранской группировки «Хезболла».

Возле деревни Абу-Афса рядом с Тартусом находилась иранская база, расположенная примерно в восьми километрах от базы ВМФ России, где пришвартованы российские военные корабли. Рядом с место атаки располагались средства ПВО и радиолокационная станция.

Предположительно, израильские солдаты должны были пресечь получение партии снарядов бойцами «Хезболлы». Тель-Авив неоднократно заявлял, что ракеты боевикам поставляет Тегеран. (moscowtimes.ru)