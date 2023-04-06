Израильская армия наносит удары по территории сектора Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — сказано в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится на экстренном совещании военно-политического кабинета. В совещании участвуют ключевые министры после того, как 6 апреля северные районы страны подверглись массированному ракетному удару с ливанской территории.

Обострение обстановки на севере Израиля началось на фоне эскалации напряженности в южных районах стран у сектора Газа. Оттуда палестинские радикалы запускали ракеты по израильской территории два дня подряд.

С другой стороны в Иерусалиме нарастала напряженность вокруг Храмовой горы, где уже несколько раз происходили столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании военно-политического кабинета (кабинета безопасности) заявил, что никакие внутренние разногласия в израильском обществе не помешают стране нанести удар ее врагам.