Из серии счастливы вместе — «финансовый пирог» истекших месяцев превысил 12 млрд. манатов

Официальная статистика бодро информирует о растущих доходах азербайджанцев, сваливая в кучу множество показателей. Скажем, ведомство подсчитало, что в январе — марте этого года номинальные денежные доходы населения составили 12 млрд 590,6 млн манатов, что на 5,5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Как видно, представлена солидная сумма, но как распределили «финансовый пирог», к сожалению, неизвестно.

Несмотря на видимую разницу в доходах азербайджанцев — кто-то коллекционирует дорогие автомобили, располагает солидной недвижимостью и прибыльным бизнесом, а иной семье месячного дохода еле хватает на пропитание — Государственная статистика почему-то умалчивает данные о социальном расслоении и распределении национального дохода. А потому возникает вопрос — имеются ли такие подсчеты, или они не ведутся вовсе?

Можно сказать одно — глубину социального неравенства никто в нашей стране никогда не подсчитывал, а данные о доходах официальной статистики подобны известной поговорке: кто-то ест мясо, кто-то давится виноградными листьями, а вместе все мы едим долму.

Однако отсутствие подсчетов не мешает наблюдать зияющие различия в материальном и социальном благосостоянии азербайджанцев. Нам же остается догадываться, почему в поле исследований Государственного комитета по статистике не входят анализы социальной стратификации, а значение коэффициента Джини — количественного показателя степени неравенства различных вариантов распределения доходов, — не отражается в бесчисленных доступных публикациях этой структуры.

К вопросу о том, что это такое? По свидетельству экономиста Ровшана Агаева, показатель Джини отражает степень неравенства доходов населения и широко используется при подсчетах социального неравенства во всем цивилизованном мире: «От масштабов неравенства в распределении доходов зависит величина индекса. Скажем, если «индекс справедливости» приближается к единице, рисуется картина абсолютного неравенства. И чем выше равенство в распределении доходов, тем меньше коэффициент Джини», — пояснил собеседник значение этого термина. С его слов, в нашей стране такие измерения не проводятся вовсе, а статистический показатель степени расслоения общества вовсе отсутствует.

Отсутствие широко используемых в международной практике методов оценки неравенства, а также анализа социальных изменений, действительно, впечатляет на фоне реализуемых правительством экономических реформ. Ведь бедность в цивильной практике развитых государств является ключевой проблемой, мешающей экономическому росту. Как же понять, достигнуты ли заявленные цели правительства по достижению приоритетных планов социально-экономического развития, и на каком этапе находится процесс, не имея обычной раскладки уровня социального расслоения?

«Если разница в доходах растет, то экономический рост уменьшается», — говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). МВФ приходит к аналогичному выводу, считая, что если доля доходов 20% наиболее богатых людей в общем объеме растет, то в среднесрочной перспективе рост экономики снизится. Судя по официальным заявлениям, за счет доходов от экономических реформ правительство Азербайджана повышает социальное благосостояние. При этом неизвестно, какие объективные подсчеты лежат в основе таких заявлений, и чьи доходы в итоге увеличиваются …

Статистика информирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-марте составила 2,1%, а номинальные денежные доходы на душу населения в январе-марте текущего года увеличились на 4,6% — до 1275,7 манатов. «После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 11 млрд 567,3 млн манатов, что на 5,5% выше показателя за аналогичный период минувшего года», — сообщил Госкомстат. Отмечается, что номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%. Но тут возникает масса вопросов и красной нитью проходит мысль — в чьи карманы ушли миллиарды и чье именно благосостояние, в конечном счете, улучшилось? Кто они — счастливые обладатели благ?

«Отсутствие анализа социальной стратификации является свидетельством непрофессионального подхода в сфере социальной защиты населения и отсутствия эффективной социальной политики, отвечающей интересам общества», — уверен Агаев.

Социальная стратификация, о которой в Азербайджане нет никаких данных, отражает наличие неравенства в обществе. Она показывает, что страты (группы людей, обладающих сходными характеристиками в социальном пространстве) существуют в разных условиях и люди обладают неодинаковыми возможностями для удовлетворения своих потребностей. Неравенство — источник расслоения в обществе. Оно отражает различия в доступе представителей каждого слоя к социальным благам, а стратификация является социологической характеристикой структуры общества как совокупности слоев. Как обстоит с этим дело в нашей стране, к сожалению, неизвестно…