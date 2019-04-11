ИВ Баку закон не писан?

По сообщениям украинских СМИ, в конце прошлого года прокуратура Закарпатской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении мэра Ужгорода Богдана Андреева, обвиняемого в растрате средств. В результате противоправных действий Андреева из местного бюджета незаконно было перечислено более 6,5 млн. гривен (около 250 тысяч долларов США).

5 апреля 2019 года в ходе слушания в ММ отчета Счетной палаты за прошлый год, депутат Вахид Ахмедов заявил, что органы исполнительной власти, занимающиеся закупками, решают вопросы, как хотят, не проводя тендеров. «Несмотря на то, что мы уже несколько лет в Милли Меджлисе протестуем против государственных закупок без проведения тендеров, некоторые организации продолжают заниматься прямыми закупками. Необходимо принять очень серьезные решения в этой сфере».

В комментарии # Вахид Ахмедов уточнил, что в отчете Счетной палаты говорилось об исполнительной власти города Баку.

Так, согласно отчету Счетной палаты за 2016-2018 годы предприятие исполнительной власти города Баку «Bakı şəhər İşığı» 14 раз подряд напрямую осуществило куплю – продажу материалов, тем самым нарушив требования закона «О государственных закупках. Согласно данному закону, госструктуры при стоимости госзакупки свыше 50 тыс. манатов должны проводить тендер.

Как заверил нас заместитель главы исполнительной власти Гянджи Рафик Шафиев, если стоимость госзакупки составляет свыше 50 тысяч манатов, то ИВ города обязательно проводит тендер.

По словам аудитора Счетной палаты Мехрибан Алышановой, нарушение требования закона «О государственных закупках» является уголовным преступлением. «При обнаружении случаев нарушения Закона Счетная палата отправляет материалы в управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. Окончательное решение по данному вопросу принимает это управление», — сказала она #.

Дежурный прокурор Генпрокуратуры Роял Ханкишиев убежден, что, если в материалах Счетной палаты есть состав преступления, то уголовное дело обязательно должно быть возбуждено. «Но мне неизвестно, было ли возбуждено уголовное дело на основании материалов Счетной палаты», – сказал # Роял Ханкишиев.

Мы также попытались выяснить позицию ИВ города Баку, которую Счетная палата обвиняет в нарушении Закона «О государственных закупках».

«Такого просто не может быть», — удивились сотрудники пресс- службы ИВ.

Мы не зря в начале статьи привели в пример дело мэра Ужгорода Богдана Андреева. Интересно, а как поступят сотрудники нашей Генпрокуратуры?