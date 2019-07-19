Испанские атлеты первыми прибыли на олимпийский фестиваль

В соответствии с планом транспортных операций начались первые перевозки XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в информации, сегодня утром из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Деревню атлетов были перевезены испанские атлеты.

Отметим, что на перевозку гостей, атлетов в места проведения соревнований выделено 136 автобусов Neoplan и 38 мини-автобусов Mercedes Sprinter.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

| 2019-07-19T13:45:27+00:00 19 июля 2019, 15:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss