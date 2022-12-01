После взрыва на территории посольства Украины в Испании спецслужбы страны заявили, что обнаружили еще четыре бомбы в посылках. Как пишет El Mundo, одна из посылок предназначалась премьер-министру страны Педро Санчесу. Служба безопасности главы правительства перехватила конверт еще 24 ноября. Взрывчатку отправили обычной почтой, добавило министерство внутренних дел.

Еще одна посылка 1 декабря пришла в министерство обороны страны. Специалисты смогли обезвредить взрывное устройство. Этим же утром взрывчатку прислали на авиабазу Торрехон-де-Ардос в Мадриде, которая была обнаружена сегодня утром сканером. В качестве получателя посылки был указан спутниковый центр, который предоставляет информацию украинским военным. Бомбу сумели вовремя обнаружить и обезвредить.

Накануне вечером аналогичную посылку получили сотрудники оружейной компании Instalaza в Сарагосе. Издание El Periodico допускает, что взрывное устройство прислали из-за того, что эта компания передавала портативные гранатометы для украинской армии. В начале российского вторжения министр обороны Испании Маргарита Роблес распорядилась об отправке ВСУ 1370 таких гранатометов. Эти системы пригодились украинским военным при засадах на колонны техники ВС РФ под Киевом.