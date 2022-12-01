После взрыва на территории посольства Украины в Испании спецслужбы страны заявили, что обнаружили еще четыре бомбы в посылках. Как пишет El Mundo, одна из посылок предназначалась премьер-министру страны Педро Санчесу. Служба безопасности главы правительства перехватила конверт еще 24 ноября. Взрывчатку отправили обычной почтой, добавило министерство внутренних дел.
Еще одна посылка 1 декабря пришла в министерство обороны страны. Специалисты смогли обезвредить взрывное устройство. Этим же утром взрывчатку прислали на авиабазу Торрехон-де-Ардос в Мадриде, которая была обнаружена сегодня утром сканером. В качестве получателя посылки был указан спутниковый центр, который предоставляет информацию украинским военным. Бомбу сумели вовремя обнаружить и обезвредить.
Накануне вечером аналогичную посылку получили сотрудники оружейной компании Instalaza в Сарагосе. Издание El Periodico допускает, что взрывное устройство прислали из-за того, что эта компания передавала портативные гранатометы для украинской армии. В начале российского вторжения министр обороны Испании Маргарита Роблес распорядилась об отправке ВСУ 1370 таких гранатометов. Эти системы пригодились украинским военным при засадах на колонны техники ВС РФ под Киевом.
Днем 30 ноября письмо со взрывчаткой пришло на имя посла Украины в Мадриде Сергея Погорельцева. От взрыва пострадал сотрудник посольства, открывший конверт. Его доставили в больницу с незначительными травмами.
Полиция ввела в действие антитеррористический протокол и оцепила территорию посольства. На месте работают саперы, кинологи, следователи и сотрудники спецслужб.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств страны за рубежом. Он также попросил своего испанского коллегу Хосе Мануэля Альбареса принять меры для скорейшего расследования инцидента, сообщил спикер ведомства Олег Николенко. (moscowtimes.ru)