«Ирфанские тайны» прощаются с бакинцами

Во Дворце Ширваншахов завершает свою работу выставка «Ирфанские тайны».

«Мир внутри мира», — так характеризуют эту выставку ее куратор Кенуль Рафиева, рассказывая в интервью «Зеркало» о том, что данный выставочный проект был вдохновлен идеей художественного проекта «Реинкарнация» и ставил своей целью привлечь внимание к памятникам культурного наследия Азербайджана посредством современного искусства. Инициаторами данной серии являются художники Эльшан Сарханоглу и Эльшан Караджа.

В рамках проекта «Ирфанские тайны» 10 иностранных и местных художников с помощью арт— объектов попытались воссоздать мистическую ауру средних веков дворцового комплекса.

«Согласно теории некоторых исследователей, Дворец Ширваншахов являлся местом таинственных ритуалов последователей секты халвати. Могилы во дворце – это не просто дань предкам и эксцентричность правителей. Множество научных исследований говорят о том, что данная историческая постройка служила местом отправления ритуалов суфистских последователей, о чем говорит могила со-основателя течения Халватиййа Сеида Яхья Бакуви на территории дворца, которую отразил в своей работе художник Хабиб Сахер. Его работа — двухканальное видео, основанное на произведении Насими «Нüsnünə hеyran olmuşam». Это стихотворение вращается вокруг идеи поэта быть единым с Вселенной, независимо от сущности или времени. Концепции стихотворения намекают на символы в видео в гармонии с отображаемым фрагментом», — рассказывает куратор.

Напомним, что выставка открылась в рамках II Фестиваля Насими, организованным Фондом Гейдар Алиева.

Помимо Хабиба Сахера, свои работы на выставке также представили Туран Мухтарзаде, Йешим Агаоглу, Айдан Мирзоева, Айсель Амирова, Самир Рамазанов, Саййора Муин, Эльдар Бабазаде, Тимур Амирханов и др.

«Со дня открытия выставка привлекает внимание посетителей. Ее посетило свыше тысячи людей, и каждый посетитель имел возможность окунуться в мир загадочных историй. Тайны и знания, две ипостаси света и тьмы, которые отрывая от сиюминутной действительности, погружают в совершенно иные мысли и представления о создании, о той великой истине, которая единственная во всем мироздании. Все покрыто тайной, но стоит лишь соприкоснуться с ними, и все вокруг озарится светом. Светом знаний, светом творения, божественного или человеческого. Блуждая по этому «лабиринту», посетитель словно передвигается по извилинам высшего сознания», — рассказывает Рафиева.

По ее словам, данный выставочный проект — это, прежде всего приглашение погрузиться в поиски духовности и познаний.

«Выбор данного исторического построения в качестве выставочного пространства был не случайным. Именно здесь прикосновение художественных творений приобретает тот специфический смысл, где все концептуальные произведения рассказывают историю самого места. Здесь нет ничего на виду, посетитель проходит все те мистические этапы и коридоры познания, чтобы постичь науку, в данном случае — работы представленных художников. «Ирфанские тайны» — это параллельный мир в контексте отрыва современного искусства от реальности», — комментирует в интервью «Зеркало» итоги выставки Эльшан Сарханоглу, автор проекта «Реинкарнация».

По его словам, выставка стала одним из главных событий в рамках Второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими и привлекла большое внимание посетителей и вызвала интерес в профессиональных кругах.