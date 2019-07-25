Иран живучая, но дряхлеющая империя

Противостояние между США и ИРИ вступает в решающую фазу (2)

Бог войны не любит нерешительных

Еврипид

(Продолжение. Начало http://zerkalo.az/iran-zhivuchaya-no-dryahleyushhaya-imperiya/ )

Режим аятолл раковая опухоль

Иран является традиционной, классической империей. Притом, Иран пытается и желает сохранить за собой этот статус, хотя бы в региональном масштабе. Но это не так просто. Можно сказать, что нереально в нынешних геополитических условиях.

Во-первых, Иран окружен, как и сами персы, этносами с имперским мышлением – турки, арабы и русские. Да, и китайцы поблизости. Хуже всего то, что Россия располагающая огромным ядерным потенциалом, по старой памяти, уже сегодня, а Китай в среднесрочной перспективе претендуют на статус империи глобального масштаба. Таким образом, Иран пытается реализовывать имперские амбиции в крайне насыщенной конкурентной среде.

Во-вторых, у Ирана, а точнее у персов, не хватает ресурсов, притом, по всем направлениям. Начну с людских. По статистике 2017 года население Ирана немногим более 81 млн-в. Однако, Иран имеет довольно пёстрый этнический состав населения. Большинство населения Ирана — этнические персы (по разным оценкам от 36 % до 61 %). Персы проживают на территории всего Ирана, говорят на фарси, являющемся государственным.

Вторая по численности этническая группа — азербайджанцы (по разным оценкам от 16 % до 40 %), проживающие главным образом на северо-западе страны, в так называемом Иранском Азербайджане (Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Зенджан, Казвин, Хамадан, Ардебиль). Азербайджанцы являются единственным крупным национальным меньшинством, не принадлежащим к иранской языковой семье, говорят на азербайджанском языке.

Курды составляют около 5 %-10 % населения Ирана. Они проживают на западе страны, в провинциях Курдистан, Западный Азербайджан, Керманшах.

На севере Ирана, вдоль берегов Каспийского моря проживают талыши, гилянцы и мазендеранцы (около 7%).

На северо-востоке представлены туркмены (большинство в остане Голестан), небольшими группами проживают тюркские племена (карайи, карагозлу, таймурташ) и этнические группы чараймаков.

Белуджи занимают юго-восточную часть страны (остан Систан и Белуджистан). Отдельные их группы проживают в Хорасане и Кермане и западном Мекране.

На юге-западе проживают луры и бахтиары. Арабы также населяют юго-западную часть страны, в основном провинцию Хузестан, а также расселены на побережье Персидского залива.

В 1950-1990-х годах страна переживала демографический взрыв. С 1979 года население удвоилось и в 2006 году достигло 70,495782 млн. человек. Однако в 1990-х рождаемость заметно снизилась и теперь опустилась ниже простого воспроизводства поколений. Суммарный коэффициент рождаемости — 1,87 (для воспроизводства поколений необходимо 2,15). Более 61 % населения не достигли 30 лет (май 2009). Уровень грамотности составляет 84 %, урбанизация — 71 %. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.

При этом, необходимо учесть, что во всем мире персов не более 50 миллионов. И это в лучшем случае.

Хуже всего то, что с коэффициентом рождаемости в 1,87, в ближайшее время персов станет еще меньше. Дело в том, что для простого воспроизводства этноса в каждом следующем поколении, как выше отмечено, необходимо иметь коэффициент рождаемости в 2,15.

Арабов в мире почти 500 миллионов. Тюрков около 180, русских более 130 миллионов. Почти рядом Китай и Индия с населением чуть менее полтора миллиарда, причем, как говорится, на каждого.

В-третьих, правит не сила международного права, а право сильного. Прав тот, кто способен в явочном порядке претендовать на больше прав, за счет военной мощи. Мысль высказанная французским новеллистом, эссеистом, драматургом, дипломатом прошлого века Жаном Жироду о том, что «мир — это промежуток между двумя войнами», ныне подходит именно для характеристики процессов происходящих в данном регионе.

Россия, Китай, Индия, Пакистан и Израиль являются членами ядерного клуба.

Турецкая армия, если не принимать во внимание ядерное оружие, считается второй после США по своему боевому потенциалу среди стран-членов НАТО, военного блока, куда Турция входит с 1952 года. Согласно индексу Global Power, вооруженные силы Турции находятся на последнем месте в десятке самых боеспособных в мире (Россия в нем находится на втором после США).

Таким образом, Иран не способен конкурировать на равных с ведущими региональными игроками и в военной мощи. Таковы реалии.

В-четвертых, по экономическому потенциалу Иран уступает всем своим конкурентам, даже Турции, не говоря, уж о Китае, Индии и России. Не буду углубляться в анализ статистических данных. Приведу только данные по ВВП. Хочу дать сравнительный анализ роста ВВП Турции и Ирана. По той простой причине, что сравнение Ирана с другими региональными конкурентами было бы не корректно. По масштабам, то есть, по территории и населению, Иран можно сравнить только с Турцией. Отправной точкой было бы логично взять 1978 год. В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Итак, в 1978 году ВВП Ирана составляло 77,99 миллиарда долларов, Турции 65,15 миллиарда, а сегодня 452,275 и 766,428 млрд. соответственно. Таким образом, в 1978 году ВПП Ирана было почти на 20% больше чем у Турции, а сегодня более чем на 30% меньше. И это при том, что Турция не располагает запасами востребованных на мировых рынках энергоресурсов.

Намного более удручающая картина получается, если сравнить Иран с Израилем, который Иран обещает уничтожить в течении получаса в случае начала войны. Израиль с населением в девять раз меньше (8,877,100 человек ), а о территории и ресурсах вообще не стоит вспоминать, имел в 1978 году ВВП всего в 16,836 млрд. долларов, а в прошлом году в 369,84 млрд-а. То есть, в 1978 году по объему ВВП Иран опережал Израиль более чем в четыре раза. А сегодня Израиль почти догнал Иран. А по уровню ВВП на душу населения Иран вообще близко не стоит…

Мне скажут, что санкции!!! Мне скажут, что Израиль ежегодно получает миллиарды американской финансовой помощи!!! Все верно. Но, не совсем. Эта расплата за политику противостояния с США. За 40 лет противостояния с США и Западом, Иран из экономически развитой страны превратился в отсталую и нищую. А ведь при шахе все было по-другому. Стоит напомнить, что в 1962-1972 гг. доля промышленности в ВВП Ирана выросла с 33% до 41%. А к концу 1970-х гг. в сельской местности производилось уже менее 20% национального дохода, тогда как в 1950 году этот показатель превышал 75%.

Сегодня Ирану нечего предложить кроме энергоресурсов. Производимые в Иране легковые автомобили никто не покупает. Они не нужны даже в Азербайджане.

Кстати, судьба Ирана должна была бы послужить уроком для Турции. Но не послужила. Политика Эрдогана ведет к противостоянию с Западом, прежде всего с США. Да, и в Европе не любят эрдогановскую Турцию. И каков же будет результат?! Все тот же. Турцию лишат доступа к передовым западным технологиям, как в свое время Иран. И через несколько лет никто в мире не будет импортировать товары турецкой промышленности. Но, на Востоке не принято учится на ошибках соседей. Хотя у нас на Востоке любят разглагольствовать о мудрости много и долго.

В теории в существующих реалиях Иран может подтвердить свой статус региональной империи двумя способами. Первое: стать региональным «смотрящим» какой-либо супердержавы. Стать «смотрящим» США не получается по вышеизложенным причинам. Остается Россия. Даже не будучи супердержавой по социально-экономическим показателям, Россия может выступить в роли сюзерена Ирана. Однако, в Тегеране прекрасно осознают, что Россия не заинтересована в сильном Иране. С одной стороны, будучи соседями, притом континентальными империями, «колониальные» амбиции России и Ирана распространяются на одни и те же регионы – Ближний и Средний Восток, Южный Кавказ и так далее. То есть, попытка расширения одной империи непременно приводит к столкновению интересов. Как выше сказано Иран и Россия конкуренты. Это касается и Турции. И как следствие, долгосрочных, стабильных союзов между этими государствами не может быть по определению. Нынешний тройственный союз между Турцией, Россией и Ираном является временным, ситуативным явлением. Это осознают и в Тегеране, и в Анкаре, и в Москве. Хотя, может быть, я ошибаюсь. В Москве и Тегеране точно осознают. А вот в Анкаре, не совсем уверен. Мне иногда кажется, что Эрдоган давно потерял связь с реальностью. Но, это тема другой статьи.

Второе: Россия не заинтересована в усилении Ирана, так сказать, из-за «шкурных», то есть, внешнеэкономических интересов. Всем ясно, что в случае отмены санкций Иран становится реальным конкурентом России на нефтяном рынке. Еще хуже для Кремля то, что Иран в перспективе намного более серьезный потенциальной конкурент России в газовом рынке. Не будем голословны.

Специалисты отмечают, что Иран обладает 10% мировых запасов нефти. Согласно данным на 2005 год в сутки добыча нефти составляла около 3. 979 млн. баррелей. На экспорт отправлялось приблизительно 2,5 млн. баррелей в день, поскольку 1,51 млн. баррелей из этого объема употреблялось самой страной.

Согласно данным на 2006 год, запасы нефти в Иране составляют около 132,5 млрд. баррелей.

Специалисты отмечают, что ситуация в нефтегазовой промышленности Ирана на сегодняшний день достаточно сложна. С 2007 года в государстве не было введено в разработку ни одного проекта. На сверхгигантских месторождениях Ирана из-за отсутствия современных технологий добычи отмечается быстрый рост обводнения и резкое падение пластового давления.

На газовом рынке вышеуказанного государства ситуация еще сложнее. С одной стороны, Иран обладает крупнейшими в мире доказанными запасами этого природного ресурса (в месторождении Южный Парс находится около 5% общемирового запаса газа), с другой стороны – для монетизирования газа понадобятся колоссальные инвестиции в разработку новых месторождений, а также для строительства дорогостоящей инфраструктуры.

На сегодняшний день Иран практически не экспортирует газ (всего-то около 8 млрд. кубов в год этого природного ресурса он поставляет в Турцию). Одновременно государство осуществляет импорт газа из Туркменистана для своих северных регионов.

Согласно данным 2014 года, добыча газа в Иране составляет около 165 млрд. кубов в год. Но практически все это количество уходит на быстрорастущий внутренний рынок.

Специалисты отмечают, что по запасам природного газа Иран находится на втором месте в мире (лидерство все-таки занимает Россия). Доказанные запасы этого природного ресурса оцениваются в 26,62 трлн. м.куб. (https://utmagazine.ru/posts/8539-neft-i-gaz-irana).

Создается парадоксальная ситуация. С одной стороны Запад, в том числе США должны быть заинтересованы, да и заинтересованы в вовлечении Ирана в систему международных экономических отношений. Это выгодно по многим причинам. Можно заработать миллиарды на разработке иранских нефтегазовых месторождений. Но и это не самое важное.

Увеличение экспорта энергоресурсов из Ирана уменьшит политико-экономическую зависимость европейских стран от России и собьет цены на мировых рынках. Россия потеряет рычаги и доходы, в которых так остро нуждается, которые позволяют ей серьезно влиять на определение политики европейской элиты, проводить безнаказанную агрессивную внешнюю политику ориентированную, в том числе на разжигание в обществе великодержавных имперских настроений, обеспечивающих воспроизводство власти в нынешнем формате, несмотря на удручающую социально-экономическую ситуацию в стране.

За счет западных инвестиций и технологий Иран в короткий срок превратиться в процветающую страну и естественно окажется в орбите влияния Вашингтона. И как следствие, Иран из дестабилизирующего превратится в стабилизирующий фактор в регионе, и, имея такого союзника Запад сможет себя позволить не учитывать капризы президента Турции Эрдогана, который, по сути, шантажирует своих европейских и американских союзников. Хотя сегодня союзническими эти отношения можно назвать только формально. И то с учетом того, что Турция все еще является членом НАТО.

Еще один парадокс. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, которая объявила Россию главной угрозой, Анкара практически по всем важным вопросам международной повестки выступает в тандеме с Кремлем.

Москва заинтересована и в сохранении теплых отношений с Израилем, который в данный момент рассматривает Иран самой серьезной угрозой для своего существования. Эти отношения для Кремля жизненно важны в качестве канала коммуникаций с Западом. Посредством еврейского финансово-промышленного лобби на Западе, прежде всего в США, Кремль все еще сдерживает применение в отношении России уничтожающих экономических санкций, особенно в банковской сфере.

Не случайно, Россия не особо протестует против антииранских санкций и израильских ударов по позициям вооруженных формирований ИРИ в Сирии. Кроме того, большинство экономических санкций применяются в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Россия, как и все постоянные члены Совбеза ООН в свое время проголосовала за эти санкции.

Итак, Россия больше чем другие ведущие глобальные геополитические игроки не заинтересована в появлении у Ирана ядерного оружия, в усилении этого государства. России выгодно существование такого слабого, зависимого, «подвешенного за ноги» Ирана.

В этих условиях, для сохранения имперского статуса Ирана, хотя бы в местном масштабе, режиму аятолл не остается ничего другого, как превратить государство в раковую опухоль региона. Суть этой политики проста как этот мир и состоит из двух элементов. Первое: создается образ врага, естественно, прежде всего, внешнего. Еще Фридрих Ницше утверждал, что «империя нуждается более во врагах, нежели в друзьях, только в контрасте становится она необходимой». С врагами проблем нет. Израиль, США и вообще западный мир в целом находится на службе у дьявола. Таким образом, режим пытается добиться максимальной внутренней мобилизации общества вокруг себя перед угрозой внешней агрессии, притом, на самом деле существующей. Однако, при ограниченности ресурсов этого слишком мало для реализации имперских амбиций даже в региональном масштабе.

Второе: необходимо натравить всех против всех, спровоцировать и поддерживать конфликтные ситуации, чтобы самому быть востребованным в качестве модератора или же незаменимого союзника. Надо признать, что с этой задачей режим аятолл справляется более чем успешно. И при этом как внутри страны, так и во внешней политике активно используется религиозный фактор. Внутри страны шиизм используется в качестве цементирующей идеологической базы для реализации политики великодержавного персидского шовинизма. Таким образом, предпринимается попытка сгладить национально-этнические противоречия между двумя государствообразующими этносами Ирана – персами и азербайджанскими турками. Именно поэтому, в Иране статистика ведется не по этническому, а по религиозному принципу. Ведь, проживающие в Иране азербайджанские турки, как и персы шииты. Создается видимость цельности, монолитности и единства общества.

Во внешней политике этот фактор наоборот, используется для провоцирования как внутриэтнических, так и межэтнических конфликтов. С одной стороны, Иран пытается выставить себя в качестве единственного, истинного поборника интересов всего исламского мира, всех мусульман в борьбе с сионистским Израилем, а с другой стороны, везде на Ближнем Востоке, а если быть точным, в арабском мире поддерживает шиитов в их борьбе за власть с суннитами. Политика Ирана в отношении процессов, происходящих в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене тому яркое подтверждение.

Используя этот фактор Иран пытается вбить клин и между Азербайджаном и Турцией. Нам по поводу и без напоминают, что в отличии от турков-османов мы «братья шииты».

При этом, когда речь идет о государственных интересах, режим аятолл напрочь забывает о том, что мы «братья-шииты». Иран не признает даже право на существование сионистского Израиля якобы из-за мусульманской солидарности с арабами в целом, с палестинцами в частности. Хотя не все арабы, в том числе, палестинцы мусульмане.

Однако, при этом, буквально на днях президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран и далее будет развивать добрососедские отношения с христианской Арменией, которая по признанию даже официального Тегерана оккупировала часть территорий «братьев-шиитов», то есть, Азербайджана.

По большому счету, Армения своим существованием сегодня должна быть благодарна не России, а Исламской Республике. В середине 90-х годов прошлого столетия, когда Россия заблокировала все коммуникации, ведущие на Южный Кавказ именно Иран стал «дорогой жизни» для Армении. Об этом необходимо напоминать, притом, по возможности чаще. Ведь, кое-кто, в том числе и глава Управления Мусульман Кавказа пытается пудрить нам мозги сказками о мусульманском братстве.

Надо напоминать, что существование на Севере независимого и в перспективе потенциально процветающего Азербайджана воспринимается идеологами персидского великодержавного шовинизма всех мастей как серьезная угроза, можно сказать, что как «мина замедленного действия», заложенная в фундамент империи. И тут не надо обижаться. Они не могут нас любить и искренне дружить с нами, да и не должны, если само существование независимого Азербайджана подрывает основы персидской империи, так как направляет в определенное русло национальное самосознание турков-азербайджанцев, которые, как я уже выше отметил, являются одним из двух государствообразующих этносов. Тут у них выбора нет. Нам это необходимо воспринимать как данность, как неизбежное зло, с которым придется сосуществовать.

Итак, в своем нынешнем геополитическом состоянии Иран останется источником и катализатором дестабилизирующих процессов на Ближнем и Среднем Востоке. Иначе режиму аятолл, как выше отмечено, ну ни как не создать иллюзию имперского статуса Ирана в региональном масштабе. Парадокс заключается в том, что в таком статусе Ирана, но с созидательным и стабилизирующим составляющим внешней политики на самом деле заинтересованы только Запад в целом, США в частности. Однако, пока у власти теократы наследники Хомейни официальный Тегеран не сможет наладить союзнические отношения с Западом. Таковы реалии.

Вывод: без отстранения от власти аятолл в Иране добиться стабильности в регионе невозможно.

(Продолжение следует)