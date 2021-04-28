Пентагон призвал Иран к деэскалации на море

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не хотят эскалации напряженности на море с Ираном, чтобы не допустить возможных просчетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть просчетов», — сказал Кирби.

Он отметил, что деятельность Корпуса стражей исламской революции на море является постоянной проблемой.

«Мы не видим такого же поведения со стороны иранских ВМС. Это в основном КСИР и обычно их маленькие быстроходные катера. Это продолжает вызывать обеспокоенность. И это, конечно же, как мы уже говорили, увеличивает шансы на просчет, который, я думаю, никому не пойдет на пользу в этой части мира», — сказал Кирби.

Ранее в Персидском заливе патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов для трех кораблей, предположительно принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

До этого корабли Корпуса стражей исламской революции окружилидва корабля береговой охраны США в Персидском заливе. Инцидент случился 2 апреля и длился три часа. Они заявили, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55 «атаковали» два корабля береговой охраны, которые осуществляли патрулирование международных вод в южной части Персидского залива.