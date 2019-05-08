Иран прекратит выполнять обязательства по двум пунктам ядерной сделки

Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды», — передает заявление президента телеканал PressTV.

Роухани также пригрозил возобновить работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

«У других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке», — предупредил президент.

Роухани указал, что «СВПД не прекращает своего действия», а «Иран не выходит из соглашения». «Представителям пяти стран — участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия — прим. ТАСС) были направлены соответствующие письма. Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение», — указал президент Ирана.

Роухани добавил, что «Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере». В частности, обещания касались создания механизмов обхода американских санкций.

| 2019-05-08T14:25:13+00:00 8 мая 2019, 18:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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