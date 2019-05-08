Иран прекратит выполнять обязательства по двум пунктам ядерной сделки

Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды», — передает заявление президента телеканал PressTV.

Роухани также пригрозил возобновить работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

«У других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке», — предупредил президент.